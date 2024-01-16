На АВТОВАЗе рассказали, каким моделям освободил место Ларгус
Президент компании Максим Соколов подчеркнул, что этот шаг позволил не только возродить завод в Ижевске, но и высвободил место для новых моделей, таких как Aura и кроссовер Vesta B+. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции 2023 года.
Пришлось принимать быстрое решение о переводе Лада Ларгус на ижевскую площадку.
Несмотря на успешную работу в 2023 году, АВТОВАЗу важно занять «пустующую» нишу LCV машин Ларгусом, однако обстоятельства потребовали иного стратегического решения.
Напомним, Lada Aura – это удлиненный бизнес-седан на платформе Vesta, а кроссовер Vesta B+ – приподнятая версия универсала Vesta SW Cross. SUV дебютирует после бюджетного семейства Iskra, старт производство которого запланирован на начало 2025 года.
Производство последних Ларгусов в Тольятти завершилось в августе 2023 года, после сборки партии из 650 автомобилей.
Возобновить выпуск Ларгуса в Ижевске и запустить его электрическую версию e-Largus планируется в мае 2024 года.
Между тем, чиновники уже ждут новинки – Лады Аура. Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что руководители его ведомства раньше всех пересядут на этот автомобиль. Удлиненная бизнес-Веста ему понравилась, он лично ее протестировал и отметил, что в салоне для пассажиров задних сидений достаточно места.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автоновости дня»
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!