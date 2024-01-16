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На АВТОВАЗе рассказали, каким моделям освободил место Ларгус

АВТОВАЗ раскрыл причины переноса производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск

Президент компании Максим Соколов подчеркнул, что этот шаг позволил не только возродить завод в Ижевске, но и высвободил место для новых моделей, таких как Aura и кроссовер Vesta B+. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции 2023 года.

Пришлось принимать быстрое решение о переводе Лада Ларгус на ижевскую площадку.

Несмотря на успешную работу в 2023 году, АВТОВАЗу важно занять «пустующую» нишу LCV машин Ларгусом, однако обстоятельства потребовали иного стратегического решения.

Напомним, Lada Aura – это удлиненный бизнес-седан на платформе Vesta, а кроссовер Vesta B+ – приподнятая версия универсала Vesta SW Cross. SUV дебютирует после бюджетного семейства Iskra, старт производство которого запланирован на начало 2025 года.

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Производство последних Ларгусов в Тольятти завершилось в августе 2023 года, после сборки партии из 650 автомобилей.

Возобновить выпуск Ларгуса в Ижевске и запустить его электрическую версию e-Largus планируется в мае 2024 года.

Между тем, чиновники уже ждут новинки – Лады Аура. Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что руководители его ведомства раньше всех пересядут на этот автомобиль. Удлиненная бизнес-Веста ему понравилась, он лично ее протестировал и отметил, что в салоне для пассажиров задних сидений достаточно места.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
16.01.2024
Фото:АВТОВАЗ
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