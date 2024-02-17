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Гелик для девочек, отделанный бриллиантами. Вы такое видели?

Mercedes-Benz выпустил версию G-Class «Сильнее бриллиантов» с настоящими камнями

Mercedes-Benz начал продажи G-Класса ограниченной серии под названием «Сильнее бриллиантов». Во всех четырех дверных штифтах из нержавеющей стали встроен бриллиант весом 0,25 карата каждый, а внешняя дверная ручка украшена тиснением логотипа.

Автомобильный ключ также имеет уникальный дизайн: на обратной стороне находится серебряная табличка с названием модели и ромбовидное тиснение.

Автомобиль окрашен в эксклюзивный цвет Rosewood Grey Magno. Салон выполнен из черной кожи с контрастной розовой строчкой и ковриками с высоким ворсом. На поручне со стороны пассажира и на дверных порогах из нержавеющей стали с подсветкой имеется эмблема версии.

Цвет Rosewood Grey Magno
Цвет Rosewood Grey Magno
Версия «Сильнее бриллиантов»
Версия «Сильнее бриллиантов»
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Музыка в новых Mercedes будет меняться в зависимости от стиля вождения

Версия «Сильнее бриллиантов» ограничена 300 автомобилями. Рекомендованная розничная цена такого Гелика составляет 175 000 евро (17,2 млн рублей). В дополнение к машине выдают сертификат Совета по ответственному ювелирному делу (RJC), который гарантирует, что бриллианты происходят из «этически, социально и экологически ответственных источников».

Источник: auto-medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Союз авторов Mobility/Mercedes-Benz
17.02.2024
Фото:Союз авторов Mobility/Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2