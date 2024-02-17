Гелик для девочек, отделанный бриллиантами. Вы такое видели?

Mercedes-Benz выпустил версию G-Class «Сильнее бриллиантов» с настоящими камнями

Mercedes-Benz начал продажи G-Класса ограниченной серии под названием «Сильнее бриллиантов». Во всех четырех дверных штифтах из нержавеющей стали встроен бриллиант весом 0,25 карата каждый, а внешняя дверная ручка украшена тиснением логотипа.

Автомобильный ключ также имеет уникальный дизайн: на обратной стороне находится серебряная табличка с названием модели и ромбовидное тиснение.

Автомобиль окрашен в эксклюзивный цвет Rosewood Grey Magno. Салон выполнен из черной кожи с контрастной розовой строчкой и ковриками с высоким ворсом. На поручне со стороны пассажира и на дверных порогах из нержавеющей стали с подсветкой имеется эмблема версии.

Цвет Rosewood Grey Magno

Версия «Сильнее бриллиантов»

Версия «Сильнее бриллиантов» ограничена 300 автомобилями. Рекомендованная розничная цена такого Гелика составляет 175 000 евро (17,2 млн рублей). В дополнение к машине выдают сертификат Совета по ответственному ювелирному делу (RJC), который гарантирует, что бриллианты происходят из «этически, социально и экологически ответственных источников».

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Источник: auto-medienportal.net