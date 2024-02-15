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Минус системы предотвращения столкновений – она не работает

Испытания показали, что системы экстренного торможения не так уж хороши

Технологии безопасности развиваются, но некоторые из них настолько далеки от задуманного, что лучше на них не полагаться. Об этом говорят новые тесты, проведенные AAA.

Организация протестировала системы автоматического экстренного торможения при движении задним ходом на четырех популярных кроссоверах, когда рядом припаркованный автомобиль загораживает обзор. И это очень частая ситуация, в которой вся надежда на систему. Также тестировалось торможение в случаях, когда за автомобилем стоит ребенок.

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В первом случае столкновение было предотвращено только в 2,5% тестовых заездов.

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К счастью, системы отработали лучше в случае с ребенком, но… Сработали системы только в 50% случаев. В половине тестов автомобили давили «ребенка».

Это должно послужить напоминанием, что технология несовершенна. Если ваш автомобиль оборудован системами экстренного торможения, не полагайтесь на них, и лучше управлять автомобилем так, словно их нет.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
15.02.2024
Фото:Youtube
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