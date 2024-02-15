Илон Маск начал подрывать автопромышленность США

Скоро центром мировой автопромышленности станет Мексика

Несмотря на опасения по поводу того, что китайские производители электромобилей угрожают автопроизводителям США, глава Tesla работает над созданием национальных поставщиков автомобильных запчастей в Мексике.

Мы уже писали о том, что администрация Байдена озаботилась тем, чтобы перекрыть экспорт автомобилей из Мексики (китайские автопроизводители строят там заводы, на которых собирают свои автомобили и отправляют их в США, обходя таким образом санкции со стороны Белого дома).

Теперь на помощь китайским автопроизводителям пришел и Илон Маск. В настоящее время его компания работает над переводом своих ключевых поставщиков компонентов из Китая в Мексику.

Это уже поставило на уши и администрацию Байдена, и Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW), который представляет канадских производителей автозапчастей.

Усилия Маска – это часть масштабной кампании по выпуску комплектующих для экономичных и недорогих электромобилей на предприятии в Нуэво-Леоне (Мексика). Оттуда комплектующие будут поставляться на завод Tesla в Остине (Техас).

И Tesla – не единственный автопроизводитель, получающий запчасти с принадлежащих китайцам заводов в Мексике. Приток оттуда запчастей вырос в 2023 году на 15%. Ассоциация производителей автомобильных запчастей Канады опасается, что совсем скоро китайцы вытеснят их с североамериканского рынка.