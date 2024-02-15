Kia тайно тестирует новую модель
Kia расширяет свой модельный ряд новым автомобилем. Недавно его заметили во время испытаний, которые проходили в компании популярной модели американского производителя Ford – пикапа Raptor.
То есть, Kia готовит рамный пикап, который, скорее всего, будет называться Tasman. Новинка уже тестируется на дорогах Европы.
Замаскированный грузовик был замечен в компании Ford Ranger. Точнее, с его самой дорогой версией Raptor.
В Европе Raptor предлагается с 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 288 л.с. Вероятно, подобный мотор будет и у пикапа Kia.
В прошлом году в Kia подтвердили, что разрабатывают пикап с кузовом на раме, чтобы конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux. Продаваться автомобиль будет во многих странах.
- «За рулем» можно читать в Viber
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!