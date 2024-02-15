#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!
15 февраля
ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!
Эксперт «За рулем» рассказал о главном плюсе...
Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
15 февраля
Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
Андерсон дал анализ болиду McLaren и желанию...
Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев
15 февраля
Ford будет делать дешевые электромобили в Мексике, чтобы обогнать китайцев
Ford назвал колоссальной конкурентной угрозой...

Kia тайно тестирует новую модель

Образцом для нового Kia станет модель Ford – что готовит компания

Kia расширяет свой модельный ряд новым автомобилем. Недавно его заметили во время испытаний, которые проходили в компании популярной модели американского производителя Ford – пикапа Raptor.

Kia Tasman
Kia Tasman

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

То есть, Kia готовит рамный пикап, который, скорее всего, будет называться Tasman. Новинка уже тестируется на дорогах Европы.

Kia Tasman и Ford Raptor
Kia Tasman и Ford Raptor

Замаскированный грузовик был замечен в компании Ford Ranger. Точнее, с его самой дорогой версией Raptor.

Выбираем лучший пикап — выигрываем Ладу!

В Европе Raptor предлагается с 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 288 л.с. Вероятно, подобный мотор будет и у пикапа Kia.

В прошлом году в Kia подтвердили, что разрабатывают пикап с кузовом на раме, чтобы конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux. Продаваться автомобиль будет во многих странах.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
15.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0