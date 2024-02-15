Kia тайно тестирует новую модель

Образцом для нового Kia станет модель Ford – что готовит компания

Kia расширяет свой модельный ряд новым автомобилем. Недавно его заметили во время испытаний, которые проходили в компании популярной модели американского производителя Ford – пикапа Raptor.

Kia Tasman

То есть, Kia готовит рамный пикап, который, скорее всего, будет называться Tasman. Новинка уже тестируется на дорогах Европы.

Kia Tasman и Ford Raptor

Замаскированный грузовик был замечен в компании Ford Ranger. Точнее, с его самой дорогой версией Raptor.

В Европе Raptor предлагается с 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 288 л.с. Вероятно, подобный мотор будет и у пикапа Kia.

В прошлом году в Kia подтвердили, что разрабатывают пикап с кузовом на раме, чтобы конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux. Продаваться автомобиль будет во многих странах.