Полный привод бесполезен по этой причине — мнение эксперта

Эксперт объяснил, почему автопроизводители отказываются от полноприводных машин

При выпуске современных автомобилей наметилась тенденция: производители постепенно отказываются от полноприводных моделей, вместо этого машины оснащают опцией, благодаря которой у водителя есть возможность подключить полный привод только в случае необходимости. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Он уточнил, что в таких случаях неразрезные мосты в задней подвеске меняют на многорычажную конструкцию. В качестве примеров Рязанов назвал такие модели, как Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade.

«Полный привод бесполезен при эксплуатации автомобиля в городских условиях, например, большинство компактных "паркетников" имеют передний привод, так как такие модели стоят дешевле и потребляют меньше топлива», Ч объяснил собеседник издания.

Рязанов подчеркнул, что уровень сцепления с дорожным плотном у полноприводного внедорожника аналогичен показателю переднеприводного кроссовера. Но при этом будет существенная разница в стоимости автомобиля. В частности, цена Haval Jolion с передним приводом стартует от 1,9 млн рублей, тогда как версия с полным приводом обойдется на порядок дороже — в 2,4 млн рублей, констатирует Рязанов.

По итогам января 2024 года доля сегмента SUV составила 70,6% от общего количества реализованных на российском рынке. По мнению экспертного сообщества, такие показатели объясняются спросом на китайские модели, которые в подавляющем большинстве представлены как раз кроссоверами и внедорожниками.

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Источник: rg.ru