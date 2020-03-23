Какой кроссовер лучше на самом деле: с полным приводом или передним?

У 4х4 лучше проходимость и управляемость, 4х2 дешевле при покупке и в обслуживании. Думаете, это все отличия? Вовсе нет.

Кроссоверы классифицируют как нечто среднее между легковушкой и SUV — полузабытый термин, означающий «спортивно-утилитарный автомобиль». Если упростить — универсал (или пикап) повышенной проходимости. Повышенная проходимость изначально выражалась наличием полного привода и дорожным просветом 180–200 мм как минимум.

В процессе эволюции кроссоверов появились также хэтчбеки и купе повышенной проходимости, получив «коммерческие» названия кросс-хэтч и кросс-купе. Кроссоверы с рамными кузовами стали большой редкостью — в большинстве случаев их теперь обозначают как вне- или вседорожник (оба варианта довольно условны). И число моделей этого жанра продолжает сокращаться.

Сейчас мы имеем рынок, набитый десятками моделей кроссоверов всех типоразмеров с несущими кузовами. Это все еще очень востребованный товар, и у большинства из них есть и версия 4х4, и 4х2.

Полезный объем

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Этот параметр у моно- и полноприводной версий одного и того же кроссовера почти идентичен (в некоторых случаях у 4х4 чуть меньше багажник). Отдельная тема: есть ли у кроссоверов преимущество по полезному объему в сравнении с классическими универсалами — при равных габаритных размерах? Прямое сравнение показывает, что универсалы более вместительные: по салону паритет, но багажник обычно существенно больше.

Связано это с различиями в компоновке, но в мире не найти универсала с багажником как, например, у Ниссана Juke. Такой универсал никто не купит! А за Джуком были очереди. Собственно говоря, популярные Hyundai Creta, Renault Kaptur или Mitsubishi ASX по объему багажного отсека не очень далеко от него ушли. В типовой роли автомобиля для всей семьи, с детьми, самокатами и колясками, они однозначно уступают обычным универсалам и даже многим хэтчбекам! Но дорожный просвет — любовь россиян — берет нас за живое. Чем выше сидишь, тем лучше видно ямы на дорогах.

Маленькие хитрости. У Креты (на фото слева) при длине кузова 4270 мм заявлен багажник в 402 литра, у Rio X-Line (на фото справа) длина 4240 мм, багажник 390 л. Дорожный просвет одинаков — 190 мм. Но Creta при этом кроссовер, а Rio — хэтчбек. Цена Креты (в марте 2020) стартует с 972 тысяч, Rio — c 889 тысяч.

Впрочем, тут надо понимать: кроссовер для всей семьи в габаритах В-класса найти трудновато, но начиная с С-класса появляются и правильные багажники — как у Ниссана X-Trail или Шкоды Kodiaq.

Городская сущность

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Маркетологи позиционируют кроссоверы непостижимым образом. Судя по рекламе, это городские автомобили для бездорожья. Доходит до смешного — Qashqai в рекламе непринужденно штурмует горные кручи. В то же время УАЗ Патриот умудряются представлять как автомобиль для города. С его-то расходом под 20 л в городских условиях!

Оставим в стороне постоянный полный привод с раздатками и понижайками — это вымирающий вид, который массовым уже не станет. В обществе идет процесс урбанизации, так что кроссоверы — это, в первую очередь, автомобили для города и горожан. Даже рамный Land Cruiser по понятным причинам мы постоянно видим в городах, а в деревнях и сёлах — только транзитные.

По этой причине и дорожный просвет у многих кроссоверов совсем не кроссоверный. Citroen C3 Aircross и Lifan X60, например, заявляют около 170 мм — в реальности по замерам в районе защиты и при загрузке получим порядка 150. Заурядное значение, при котором асфальт следует покидать с известными предосторожностями.

Сюрпризы полного привода

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Городскую сущность прекрасно подчеркивает самая распространенная у кроссоверов схема полного привода — заднюю ось автоматически подключает многодисковая муфта. Конструкции муфт варьируются. У моделей могут быть индивидуальные особенности в виде симметричного и несимметричного полного привода, отключаемых или неотключаемых систем противобуксовки и стабилизации, наличия или отсутствия режимов «грязь» и «снег». Но, как ни крути, 90% кроссоверов сделаны с применением этой схемы.

Хорошо известны возможности и недостатки такого 4х4. Основной и общий недостаток — муфты перегреваются от длительной пробуксовки. Некоторые раньше, некоторые позже, но в любом случае это делает нереализуемыми заезды по грязи, снегу, песку. Есть более продвинутые конструкции — например, фольксвагеновская муфта Haldex, но и ее предел весьма скромен. Вариации с дифференциалами повышенного трения, улучшающими внедорожные качества, весьма редки и обитают чаще в высших ценовых категориях. Но и такие машины также покупают вовсе не для того, чтобы месить грязь.

Подобные короткие препятствия — предел возможностей кроссоверов, у которых полный привод базируется на муфте. На выезде подключение задней оси очень кстати. Но муфта вполне может потребовать остановки для остывания.

Есть ли вообще прок от 4х4 при постоянном обитании в городе? С точки зрения управляемости и влияния на безопасность на скользких покрытиях — да (если каждый год регулировать сход-развал). В каких-то случаях полный привод поможет вскарабкаться на заледенелый бугор. Но, положа руку на сердце, это можно исполнить и на переднем приводе, и даже на легковом автомобиле типа Мазды 3, хотя и с бОльшим риском помять юбку бампера.

Другие нюансы

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У 4х2 есть неоспоримый перевес над 4х4: при прочих равных условиях он расходует меньше топлива. Отметим, что для 4х4 зачастую предлагают более мощные моторы, чем у 4х2 — в этом случае разница в расходе еще очевиднее. Но повышенный расход компенсируется улучшенной динамикой разгона.

Если рассматривать «кроссоверы», которые вообще не имеют полноприводной модификации (например, Chery Tiggo 8), то у них в полу перед задними сиденьями точно нет выступа, под которым проходит кардан. А значит пассажирам второго ряда будет комфортнее, особенно, если их трое.

Монопривод определенно чуть проще в обслуживании (муфта Haldex, в частности, требует периодической замены рабочей жидкости). И у монопривода банально меньше элементов, которые могут выйти из строя.

Но главный плюс 4х2 — цена. Для кроссоверов бюджетных ценовых групп (в районе миллиона) разница между полным и неполным приводом — в диапазоне 100–200 тысяч рублей. При этом основное преимущество полного привода — больше шансов успешно редкое препятствие, например, большую лужу с вязким дном. Стоит оно того?

Горячая новинка рынка Kia Seltos, позиционируется как городской автомобиль. Продается с передним или полным приводом. Разница в ценах между 4х2 и 4х4: 140 тысяч рублей для версий с механикой, 150 тысяч для автомата.

Эмоции и разум

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При рациональном выборе типа привода 4х4 или 4х2 надо думать о предполагаемом режиме эксплуатации кроссовера. Если он вообще не выезжает из мегаполиса, смысла в полном приводе немного. Особенно если муфта сочетается с малахольным вариатором, а такой симбиоз нынче в моде.

Отдельные вылазки на дикую природу? Если она совсем дикая, то стандартный кроссоверный полный привод не вариант. Фанаты оффроуда покупают другие машины. Для остальных типов природы сгодится и 4х2. Выехав на берег речки, который вы считали труднодоступным, не удивляйтесь, если следом за вами приедет Logan или Solaris. При рациональном подходе проблема вообще формулируется иначе: а нужен ли кроссовер? В большинстве случаев — нет.

Но остается еще один, очень весомый фактор: эмоциональный выбор. Тут и сравнения углов рампы ни к чему, на выбор они не влияют. Иначе в мире не было бы клубов поклонников Нивы, Subaru и RAV4!

Фото: «За рулем» и фирмы-производители