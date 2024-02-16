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Автомобиль Байдена продадут с молотка

Cadillac ATS-V президента Байдена выставили на аукцион

Этот автомобиль нынешний президент США купил перед вступлением в должность. Черный Cadillac ATS-V 2018 года выпуска хорош независимо от того, кто им владел.

Cadillac ATS-V Джо Байдена
Cadillac ATS-V Джо Байдена

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Заднеприводный седан мощностью 470 л.с. способен поспорить с BMW M3, и он неплохо смотрится в черном цвете с коричневым кожаным салоном. Джо Байден заказал этот автомобиль еще в 2017 году. Теперь его выставили на торги на аукционе Cars & Bids.

Cadillac ATS-V Джо Байдена
Cadillac ATS-V Джо Байдена

На момент покупки седана Байден был бывшим вице-президентом и сменил свой охранный статус, что дало ему возможность ездить за рулем лично. Это и подтолкнуло его к покупке ATS-V (Байден большой любитель автомобилей).

Cadillac ATS-V Джо Байдена
Cadillac ATS-V Джо Байдена

Но много Джо не проехал – на одометре седана всего 15 894 мили (25 578,91 км). Как вы понимаете, ему запретили садиться за руль, как только он стал президентом в 2021 году.

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Однако Байден – не единственное, что делает этот автомобиль особенным. Cadillac не оснащал ATS-V коричневым кожаным салоном Kona Brown, но для Байдена там сделали исключение. То есть, этот ATS-V уникален.

Цена на аукционе уже составляет 29 046 долларов (2,67 млн рублей), и до конца торгов осталось шесть дней.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 2
16.02.2024
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