Автомобиль Байдена продадут с молотка
Этот автомобиль нынешний президент США купил перед вступлением в должность. Черный Cadillac ATS-V 2018 года выпуска хорош независимо от того, кто им владел.
Заднеприводный седан мощностью 470 л.с. способен поспорить с BMW M3, и он неплохо смотрится в черном цвете с коричневым кожаным салоном. Джо Байден заказал этот автомобиль еще в 2017 году. Теперь его выставили на торги на аукционе Cars & Bids.
На момент покупки седана Байден был бывшим вице-президентом и сменил свой охранный статус, что дало ему возможность ездить за рулем лично. Это и подтолкнуло его к покупке ATS-V (Байден большой любитель автомобилей).
Но много Джо не проехал – на одометре седана всего 15 894 мили (25 578,91 км). Как вы понимаете, ему запретили садиться за руль, как только он стал президентом в 2021 году.
Однако Байден – не единственное, что делает этот автомобиль особенным. Cadillac не оснащал ATS-V коричневым кожаным салоном Kona Brown, но для Байдена там сделали исключение. То есть, этот ATS-V уникален.
Цена на аукционе уже составляет 29 046 долларов (2,67 млн рублей), и до конца торгов осталось шесть дней.
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