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Путин: «Это лучший танк в мире»

Несокрушимость этого танка доказана боями – Путин велел его развивать

Президент России Владимир Путин оценил лучший в мире танк во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

«Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты. Да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники», – сказал Владимир Путин.
Танк Т-90М «Прорыв»
Танк Т-90М «Прорыв»

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Напомним, что Владимир Путин был с рабочим визитом в Свердловской области в четверг, 15 февраля 2024 года. Ему были продемонстрированы готовые к отправке в войска танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

Битва боевых машин: Т-90М «Прорыв» против Challenger 2

Ранее такую же оценку танка Т-90М высказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

«"Прорыв" на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты».

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Кирилл Панов
16.02.2024
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