Путин: «Это лучший танк в мире»
Несокрушимость этого танка доказана боями – Путин велел его развивать
Президент России Владимир Путин оценил лучший в мире танк во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.
«Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты. Да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники», – сказал Владимир Путин.
Танк Т-90М «Прорыв»
Напомним, что Владимир Путин был с рабочим визитом в Свердловской области в четверг, 15 февраля 2024 года. Ему были продемонстрированы готовые к отправке в войска танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
Ранее такую же оценку танка Т-90М высказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:
«"Прорыв" на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты».
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