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Трое молодых людей пытались устроить гонки вокруг Александрийского столпа (видео)

В Санкт-Петербурге задержали пьяного лихача, катавшегося по Дворцовой площади

День всех влюбленных у всех закончился по-разному. Вероятно, несколько молодых людей провели его, так сказать, слишком эмоционально – по-иному объяснить их поступок довольно сложно. Ранним утром 15 февраля патрулировавший улицы Санкт-Петербурга наряд ДПС обратил внимание на каршеринговый Chery Tiggo, двигавшийся со стороны Певческого моста, нарушивший ПДД и выехавший на Дворцовую площадь.

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«Лихач сделал пару кругов вокруг Александрийского столпа и был остановлен сотрудниками полиции. Управлял иномаркой 22-летний неработающий житель поселка имени Свердлова Всеволожского района. Также в салоне находились двое его приятелей. У всей троицы имелись внешние признаки опьянения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Освидетельствование подтвердило подозрения инспекторов – прибор показал 0,307 мг/л этилового спирта в выдохе беспечного ездока. Его доставили в отдел и составили протокол по части 1 статьи 12.8, части 1 статьи 12.16 и статье 20.1 КоАП РФ.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку, чтобы впоследствии передать каршеринговой компании. В происшествии никто не пострадал.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
16.02.2024
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