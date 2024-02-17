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Новый Jeep Grand Cherokee оказался дешевле предыдущего по удивительной причине

Jeep объявил цены на свой внедорожник Grand Cherokee следующего поколения

Компания Jeep объявила цены на внедорожник Grand Cherokee 2024 года в США, и они оказались ниже, чем у прошлогодней модели. Топовая комплектация стала дешевле на 4595 долларов, что стало самым большим снижением цены.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Обычно автомобили нового модельного года дороже своих предшественников, но Jeep нарушил эту тенденцию. В компании объяснили это желанием «бороться с растущей инфляцией».

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Jeep Grand Cherokee 2024 года предлагается в девяти комплектациях, и большинство из них стали доступнее на 2000 долларов. Теперь Laredo стоит от 40 425 долларов, Laredo X — от 42 425 долларов, Altitude — от 43 925 долларов, Altitude X — от 45 530 долларов.

Также подешевели комплектации Limited, Overland (4WD) и Summit (4WD). Limited теперь стоит 48 295 долларов (вместо 51,795 долларов), Overland (4WD) – 63,385 долларов (вместо 67,385 долларов), а Summit (4WD) – 64,950 долларов (вместо 68,950 долларов).

Топовая комплектация Grand Cherokee 2024 года теперь стоит 68 835 долларов, что на 4595 долларов меньше, чем у прошлогодней модели.

При этом, Jeep Grand Cherokee 2024 остался таким же хорошо оснащенным и способным автомобилем, каким он был и раньше. Внедорожники поставляются с теми же двигателями и трансмиссиями, что и раньше, а также имеют тот же набор функций и технологий.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Jeep
17.02.2024
Фото:Jeep
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