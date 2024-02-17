Новый Jeep Grand Cherokee оказался дешевле предыдущего по удивительной причине
Компания Jeep объявила цены на внедорожник Grand Cherokee 2024 года в США, и они оказались ниже, чем у прошлогодней модели. Топовая комплектация стала дешевле на 4595 долларов, что стало самым большим снижением цены.
Обычно автомобили нового модельного года дороже своих предшественников, но Jeep нарушил эту тенденцию. В компании объяснили это желанием «бороться с растущей инфляцией».
Jeep Grand Cherokee 2024 года предлагается в девяти комплектациях, и большинство из них стали доступнее на 2000 долларов. Теперь Laredo стоит от 40 425 долларов, Laredo X — от 42 425 долларов, Altitude — от 43 925 долларов, Altitude X — от 45 530 долларов.
Также подешевели комплектации Limited, Overland (4WD) и Summit (4WD). Limited теперь стоит 48 295 долларов (вместо 51,795 долларов), Overland (4WD) – 63,385 долларов (вместо 67,385 долларов), а Summit (4WD) – 64,950 долларов (вместо 68,950 долларов).
Топовая комплектация Grand Cherokee 2024 года теперь стоит 68 835 долларов, что на 4595 долларов меньше, чем у прошлогодней модели.
При этом, Jeep Grand Cherokee 2024 остался таким же хорошо оснащенным и способным автомобилем, каким он был и раньше. Внедорожники поставляются с теми же двигателями и трансмиссиями, что и раньше, а также имеют тот же набор функций и технологий.
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Источник: Motor1
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