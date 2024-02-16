Ваш двигатель завизжал? Срочно в автосервис — эксперт перечислил 5 опасных шумов

Водителям назвали 5 видов шумов в двигателе, которые должны их насторожить

При возникновении некоторых видов шумов при работе двигателя автомобиля автовладелец должен предпринять незамедлительные меры по их устранению. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта АГ «Авилон» Павел Константинов.

Он подчеркнул, что при работе двигателя считается нормальным наличие шумов — силовой агрегат не может работать совсем бесшумно. Но есть шумы, которые должны насторожить владельца машины, подчеркнул Константинов.

«Первый случай — если двигатель издает постоянные и громкие стуки, они могут указывать на проблемах с поршневой группой или коленвалом, а также быть признаком износа деталей двигателя. Жужжащие и свистящие звуки могут быть следствием неисправности в насосах, компрессорах и турбинах», — перечислил собеседник издания.

Еще автовладельцев должен насторожить громкий звук из выхлопной системы, скорее всего это вызвано ее повреждением. Свистяще-визжащие звуки можно отнести к проблемам с приводным ремнем, уточнил Константинов. Такие шумы могут появиться при запуске холодного двигателя, когда включается кондиционер или при повороте рулевого колеса в крайние положения.

«И, в-пятых, владельцу автомобиля стоит обратить внимание, если он слышит скрип при запуске двигателя. Он может свидетельствовать об износе ремня газораспределительного механизма либо неполадках с его компонентами», — констатировал специалист.

По словам Константинова, все перечисленные случаи требуют немедленного вмешательства для выяснения причин и устранения проблемы.

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Источник: rg.ru