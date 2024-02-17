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Kia выпустит крутой мощный седан на замену Stinger

Раскрыты характеристики будущего преемника спортседана Kia Stinger

В 2026 году Kia представит новинку – Kia GT1. Это электрический спортседан, который станет преемником популярного Stinger. Автомобиль будет построен на новой платформе Hyundai IMA (Integrated Modular Platform), которая также ляжет в основу других электромобилей концерна.

Kia GT1 получит три силовых агрегата. Базовая версия будет оснащена единственным электромотором мощностью 215 л. с., приводящим в движение задние колеса. Средняя модификация получит два электромотора общей мощностью 429 л. с., которые будут распределять тягу на обе оси. А топовая версия GT1 будет оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 603 л. с., что сделает его одним из самых мощных электромобилей Kia на сегодняшний день.

Kia GT1
Kia GT1
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Все модификации Kia GT1 будут оснащены тяговыми батареями большой емкости. У базовой версии батарея будет иметь емкость 85,1 кВтч, что обеспечит запас хода до 450 км. Средняя модификация получит батарею емкостью 104,4 кВтч, которая позволит проехать до 600 км на одной зарядке. А топовая версия будет оснащена батареей емкостью 113,2 кВтч, что обеспечит запас хода до 700 км.

Kia GT1 будет оснащен передовыми технологиями, включая полуавтономное вождение, информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном, цифровую приборную панель и многое другое.

Производство Kia GT1 начнется в 2026 году на заводе в Хвасоне (Южная Корея). Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в том же году.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash / Carscoops
17.02.2024
Фото:Unsplash / Carscoops
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Отзывы о Kia Stinger (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Kia Stinger  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Нет ни чего хорошего в нем

Недостатки:

Нет ни чего хорошего в нем

Комментарий:

В салоне кое как сел, мой рост 186 вес 90.не понимаю для кого машина сделано. Кто его вообще покупает если только для понтов, за такую цену лучше взять новый мохаве 2020г

-8