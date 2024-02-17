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«Вкалывают роботы, счастлив человек!»: роботы «Пиксель» вышли на уборку улиц

Российско-белорусские роботы «Пиксель» приступили к работе на улицах Москвы

С недавних пор на улицах Москвы можно увидеть нового помощника коммунальщиков – робота «Пиксель». Разработанный российской компанией «Автономика», робот предназначен для уборки улиц и парков.

Робот «Пиксель»
Робот «Пиксель»

«Пиксель» представляет собой компактное устройство с шарнирной рамой, благодаря которой он может легко маневрировать в ограниченном пространстве. Управляемых колес у него нет, все управление возложено на раму. Собран на базе отечественных и белорусских компонентов и оснащен машинным зрением и системой навигации, которая позволяет ему самостоятельно передвигаться по заданному маршруту.

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Робот может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. В автономном режиме «Пиксель» самостоятельно сканирует окружающую среду, определяет наличие мусора и убирает его с помощью специальных щеток и пылесосов. В режиме телеуправления оператор может контролировать действия робота и управлять им удаленно.

Робот был представлен год назад, осенью прошлого года эту машину тестировали на ВДНХ, а в настоящее время 10 роботов «Пиксель» уже приступили к работе на улицах Москвы. Их можно увидеть в парках, скверах и на пешеходных улицах. В дальнейшем планируется расширить парк роботов и использовать их также для уборки проезжей части и тротуаров.

Источник: Telegram-канал главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова

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Фото:Максим Кадаков / «За рулем»
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