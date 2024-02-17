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Этот кроссовер способен питать бытовую технику: за счет чего?

Реклама новой Honda CR-V 2025 демонстрирует преимущества двунаправленной зарядки

Новый Honda CR-V FCEV 2025 станет технологическим прорывом, поскольку будет оснащен системой топливных элементов следующего поколения, разработанной совместно с General Motors. Такое решение позволит CR-V не только обеспечивать собственное движение, но и выступать в качестве источника питания для бытовой техники.

Honda CR-V FCEV 2025
Honda CR-V FCEV 2025

Рекламное видео, выпущенное Honda, демонстрирует преимущества двунаправленной зарядки. Кроссовер можно подключить к бытовой технике, например, к кофеварке, и использовать его как источник электроэнергии.

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Honda CR-V 2025 будет сочетать в себе водородный топливный элемент и аккумуляторную батарею. Благодаря этому решению беспокойство по поводу дальности хода автомобиля в виду недостаточного развития инфраструктуры заправки водородом снижается

В настоящее время существует ряд электромобилей с батарейным питанием, которые также обладают функцией двунаправленной зарядки. Среди них Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Genesis GV60, Ford F-150 Lightning и некоторые модели Volkswagen из линейки ID. Mitsubishi Outlander PHEV также имеет эту функцию.

Honda пока не раскрывает подробностей о технических характеристиках и дате выхода CR-V FCEV. Известно только, что производство автомобиля будет осуществляться на заводе Performance Manufacturing Center (PMC) в Огайо, США.

Источник: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube | Honda
17.02.2024
Фото:YouTube | Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

-12