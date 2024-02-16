Поклонники Audi с воодушевлением ждут модели от нового главного дизайнера из Италии

Дизайнерский отдел немецкого автобренда Audi возглавит итальянец

Немецкий автомобильный бренд Audi анонсировал кардинальные перемены в дизайнерском отделе. Вместо Марка Лихте, отдавшего бренду последние 10 лет, теперь пост главного дизайнера займет Массимо Фраскелла. До этого назначения он занимал аналогичную должность в Jaguar Land Rover.

К своим непосредственным обязанностям Фраскела приступит с 1 июня текущего года, а Лихте перейдет в Volkswagen Group, но какую конкретно должность он займет, пока не раскрывается.

Стоит отметить, что за время работы в Jaguar Land Rover Массимо Фраскела работал над дизайном таких моделей, как Land Rover Discovery Sport (2014), Discovery (2016), Range Rover Velar (2017), Range Rover Evoque (2019) и последний Land Rover Defender. До этого он работал в Kia, что характеризует его как профессионала с уникальным подходом.

Основой креативного видения Фраскелла является простота в дизайне, в своей работе в Audi он намерен создавать изысканные дизайны, свободные от ненужных деталей и модных тенденций. Его назначение призвано ознаменовать новую эру в дизайне Audi, и поклонники бренда с нетерпением ждут появления будущих моделей.

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Источник: 32cars.ru