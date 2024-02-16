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Бренд MG поставил перед собой амбициозные планы...

Автобренд MG намерен вывести на российский рынок 10 моделей — есть кроссоверы

Бренд MG поставил перед собой амбициозные планы войти в топ-10 на рынке РФ

Британская автомобильная компания, принадлежащая теперь китайской компании Nanjing Automobile, в начале февраля объявила о решение выйти на российский рынок. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе.

Директор по маркетингу и рекламе ООО "Мир-Дистрибьютор", официального дистрибьютора MG в РФ, Дарья Сапунова уточнила, что в настоящее время бренд MG Motor представлен в 120 странах, причем в 22 из них он входит в топ-10.

MG6
MG6
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«Мы планируем войти в топ-10 и в России, благодаря широкой дилерской сети, которая уже до конца этого года должна вырасти до 50 точек, корпоративным продажам, такси, каршерингу», — рассказала об амбициозных топ-менеджер.

Известно, что уже в первой половине текущего года MG привезет на российский рынок лифтбек MG6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS. Затем планируется представить лифтбек MG7 и кроссоверы MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV. Кроме того, планируется выход еще трех моделей, но пока компания держит их названия в секрете.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:MG
16.02.2024
Фото:MG
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