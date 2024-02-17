Mercedes-Benz будет выпускать доступные автомобили

Mercedes-Benz смещает вектор своего развития в сторону гибридов и малолитражек

На встрече с дилерами компания Mercedes-Benz представила новый курс, направленный на расширение доступности своего модельного ряда. Акцент смещается с автомобилей класса люкс на более инклюзивные модели.

В 2022 году стратегия Mercedes подразумевала укрепление своих флагманских автомобилей класса люкс, таких как S-Class и G- Class, и представление эксклюзивного бренда Майбах. Также компания решила отказаться от производства бюджетных моделей A-Class и B-Class из-за дефицита на фоне повышенного спроса.

Повышение процентных ставок создало финансовые сложности для обеспеченных клиентов Mercedes, вынудив бренд переосмыслить стратегию. Таким образом, «Мерседес» стремится наращивать продажи, предлагая доступные гибридные и компактные автомобили.

В рамках стратегической перестройки Mercedes планирует обновить линейку электромобилей EQ.

Делая акцент на доступности и решении финансовых проблем, бренд стремится сохранить свое конкурентное преимущество и удовлетворить эволюционирующие потребности клиентов в автомобильной промышленности.

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Источник: Carsweek