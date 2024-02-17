Mercedes-Benz будет выпускать доступные автомобили
На встрече с дилерами компания Mercedes-Benz представила новый курс, направленный на расширение доступности своего модельного ряда. Акцент смещается с автомобилей класса люкс на более инклюзивные модели.
В 2022 году стратегия Mercedes подразумевала укрепление своих флагманских автомобилей класса люкс, таких как S-Class и G- Class, и представление эксклюзивного бренда Майбах. Также компания решила отказаться от производства бюджетных моделей A-Class и B-Class из-за дефицита на фоне повышенного спроса.
Повышение процентных ставок создало финансовые сложности для обеспеченных клиентов Mercedes, вынудив бренд переосмыслить стратегию. Таким образом, «Мерседес» стремится наращивать продажи, предлагая доступные гибридные и компактные автомобили.
В рамках стратегической перестройки Mercedes планирует обновить линейку электромобилей EQ.
Делая акцент на доступности и решении финансовых проблем, бренд стремится сохранить свое конкурентное преимущество и удовлетворить эволюционирующие потребности клиентов в автомобильной промышленности.
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Источник: Carsweek
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