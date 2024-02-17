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Брутальный BMW XM от Manhart получил обвес из углеволокна

Ателье Manhart представило тюнинг-проект на базе BMW XM под названием Thor

Вдохновившись первым самостоятельным проектом подразделения BMW M, тюнинг-ателье Manhart создало уникальный образ для суперкроссовера BMW XM.

BMW XM Thor by Manhart
BMW XM Thor by Manhart

Названный в честь громовержца Тора, новый обвес от Manhart представлен в нескольких вариациях. Клиенты могут выбрать как обычный карбон с классическим плетением саржевой ткани, так и кованый карбон, отличающийся особой прочностью.

BMW XM Thor by Manhart
BMW XM Thor by Manhart
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В пакет обновления также вошли боковые пороги, новый капот, спойлер и многое другое.

Все элементы обвеса идеально подогнаны и устанавливаются на штатные точки крепления. При желании его можно легко демонтировать, возвращая автомобилю заводской вид.

BMW XM Thor by Manhart
BMW XM Thor by Manhart

Несмотря на агрессивный внешний облик, Manhart не внесли никаких изменений в технические характеристики XM. Под капотом по-прежнему располагается гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателя. Она обеспечивает впечатляющую мощность в 653 л. с. и крутящий момент в 800 Н·м.

Источник: Manhart

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Manhart
Количество просмотров 2
17.02.2024
Фото:Manhart
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