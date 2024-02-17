Брутальный BMW XM от Manhart получил обвес из углеволокна

Ателье Manhart представило тюнинг-проект на базе BMW XM под названием Thor

Вдохновившись первым самостоятельным проектом подразделения BMW M, тюнинг-ателье Manhart создало уникальный образ для суперкроссовера BMW XM.

BMW XM Thor by Manhart

Названный в честь громовержца Тора, новый обвес от Manhart представлен в нескольких вариациях. Клиенты могут выбрать как обычный карбон с классическим плетением саржевой ткани, так и кованый карбон, отличающийся особой прочностью.

BMW XM Thor by Manhart

В пакет обновления также вошли боковые пороги, новый капот, спойлер и многое другое.

Все элементы обвеса идеально подогнаны и устанавливаются на штатные точки крепления. При желании его можно легко демонтировать, возвращая автомобилю заводской вид.

BMW XM Thor by Manhart

Несмотря на агрессивный внешний облик, Manhart не внесли никаких изменений в технические характеристики XM. Под капотом по-прежнему располагается гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателя. Она обеспечивает впечатляющую мощность в 653 л. с. и крутящий момент в 800 Н·м.

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Источник: Manhart