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Популярный японский кроссовер подешевел в России

Nissan X-Trail привезли в Россию по параллельному импорту с интересной ценой

В России снизилась стоимость «параллельного» кроссовера Nissan X-Trail. Так, самая доступная версия модели в настоящее время доступна за 3,2 млн рублей, что на 30 тысяч рублей меньше, чем в декабре.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Несмотря на незначительное снижение, приобретая «параллельный» X-Trail из Китая, покупатели по итогу экономят более ощутимо. Ведь данная модификация, ввезенная по схеме параллельного импорта, стоит более чем на миллион рублей дешевле, чем российская сборка из оставшихся машинокомплектов.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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В российских дилерских центрах представлены X-Trail, собранные из комплектующих, оставшихся на заводе Nissan после ухода японской марки из страны. За кроссовер с 2,5-литровым 171-сильным атмосферным двигателем и вариатором в минимальной комплектации просят не менее 4,26 млн рублей.

В то же время «параллельный» X-Trail с 1,5-литровым турбомотором мощностью 204 л. с., вариатором и полным приводом доступен за 3,2 млн рублей. Такая модификация оснащена черно-бежевым кожаным салоном, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим экраном, светодиодной оптикой, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и другими современными опциями.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Для тех, кто ценит экономичность, доступна гибридная версия X-Trail. В ней 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 158 л. с. сочетается с двумя электромоторами, обеспечивая полный привод. Стоимость гибридного X-Trail начинается от 3,4 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 1
17.02.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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