Популярный японский кроссовер подешевел в России

Nissan X-Trail привезли в Россию по параллельному импорту с интересной ценой

В России снизилась стоимость «параллельного» кроссовера Nissan X-Trail. Так, самая доступная версия модели в настоящее время доступна за 3,2 млн рублей, что на 30 тысяч рублей меньше, чем в декабре.

Nissan X-Trail

Несмотря на незначительное снижение, приобретая «параллельный» X-Trail из Китая, покупатели по итогу экономят более ощутимо. Ведь данная модификация, ввезенная по схеме параллельного импорта, стоит более чем на миллион рублей дешевле, чем российская сборка из оставшихся машинокомплектов.

Nissan X-Trail

В российских дилерских центрах представлены X-Trail, собранные из комплектующих, оставшихся на заводе Nissan после ухода японской марки из страны. За кроссовер с 2,5-литровым 171-сильным атмосферным двигателем и вариатором в минимальной комплектации просят не менее 4,26 млн рублей.

В то же время «параллельный» X-Trail с 1,5-литровым турбомотором мощностью 204 л. с., вариатором и полным приводом доступен за 3,2 млн рублей. Такая модификация оснащена черно-бежевым кожаным салоном, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим экраном, светодиодной оптикой, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и другими современными опциями.

Nissan X-Trail

Для тех, кто ценит экономичность, доступна гибридная версия X-Trail. В ней 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 158 л. с. сочетается с двумя электромоторами, обеспечивая полный привод. Стоимость гибридного X-Trail начинается от 3,4 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня