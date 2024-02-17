Популярный японский кроссовер подешевел в России
В России снизилась стоимость «параллельного» кроссовера Nissan X-Trail. Так, самая доступная версия модели в настоящее время доступна за 3,2 млн рублей, что на 30 тысяч рублей меньше, чем в декабре.
Несмотря на незначительное снижение, приобретая «параллельный» X-Trail из Китая, покупатели по итогу экономят более ощутимо. Ведь данная модификация, ввезенная по схеме параллельного импорта, стоит более чем на миллион рублей дешевле, чем российская сборка из оставшихся машинокомплектов.
В российских дилерских центрах представлены X-Trail, собранные из комплектующих, оставшихся на заводе Nissan после ухода японской марки из страны. За кроссовер с 2,5-литровым 171-сильным атмосферным двигателем и вариатором в минимальной комплектации просят не менее 4,26 млн рублей.
В то же время «параллельный» X-Trail с 1,5-литровым турбомотором мощностью 204 л. с., вариатором и полным приводом доступен за 3,2 млн рублей. Такая модификация оснащена черно-бежевым кожаным салоном, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим экраном, светодиодной оптикой, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и другими современными опциями.
Для тех, кто ценит экономичность, доступна гибридная версия X-Trail. В ней 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 158 л. с. сочетается с двумя электромоторами, обеспечивая полный привод. Стоимость гибридного X-Trail начинается от 3,4 млн рублей.
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Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум