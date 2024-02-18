#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые быстро продаваемые подержанные автомобили в России
18 февраля
Названы самые быстро продаваемые подержанные автомобили в России
В России Lada Priora оказалась самым быстро...
Уникальный автобус ЗИЛ восстановили в идеал – таких осталось всего четыре!
18 февраля
Уникальный автобус ЗИЛ восстановили в идеал – таких осталось всего четыре!
Московский Музей ГОНа представил редчайший...
Установлен новый рекорд скорости: болид разогнался до 550 км/ч
18 февраля
Установлен новый рекорд скорости: болид разогнался до 550 км/ч
Гонщик на модифицированном Ford Mustang...

Названы самые быстро продаваемые подержанные автомобили в России

В России Lada Priora оказалась самым быстро продаваемым автомобилем с пробегом

По данным рейтинга, одним из самых быстро продаваемых подержанных автомобилей в России является Lada Priora. Этот автомобиль находит новых владельцев в среднем за 28 дней, что существенно быстрее, чем другие автомобили эконом-класса (38 дней).

Следом за Lada Priora идут еще две модели «АвтоВАЗа» – Granta и Kalina, которые продаются за 31 и 32 дня соответственно.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

11 000 км с большим (и недорогим!) «китайцем»: практичный? Зимой не подводит?

Внедорожники Nissan Terrano и Renault Duster продаются несколько дольше – в среднем за 47 дней.

Среди автомобилей среднего класса самыми востребованными являются Ford Focus и Kia Optima, которые находят новых владельцев за 39 и 41 день соответственно. Skoda Octavia и Toyota Camry продаются примерно за 42 дня.

К числу самых медленно продаваемых автомобилей среднего класса относятся Honda Stepwgn и Nissan Note (58 и 57 дней соответственно).

В премиальном сегменте лидерами по скорости продажи являются седаны BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class (46 и 47 дней соответственно). Среди кроссоверов выделяются Volkswagen Touareg и BMW X6 (около двух месяцев).

Источник: Профиль

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
18.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

-7