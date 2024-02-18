Названы самые быстро продаваемые подержанные автомобили в России

В России Lada Priora оказалась самым быстро продаваемым автомобилем с пробегом

По данным рейтинга, одним из самых быстро продаваемых подержанных автомобилей в России является Lada Priora. Этот автомобиль находит новых владельцев в среднем за 28 дней, что существенно быстрее, чем другие автомобили эконом-класса (38 дней).

Следом за Lada Priora идут еще две модели «АвтоВАЗа» – Granta и Kalina, которые продаются за 31 и 32 дня соответственно.

Внедорожники Nissan Terrano и Renault Duster продаются несколько дольше – в среднем за 47 дней.

Среди автомобилей среднего класса самыми востребованными являются Ford Focus и Kia Optima, которые находят новых владельцев за 39 и 41 день соответственно. Skoda Octavia и Toyota Camry продаются примерно за 42 дня.

К числу самых медленно продаваемых автомобилей среднего класса относятся Honda Stepwgn и Nissan Note (58 и 57 дней соответственно).

В премиальном сегменте лидерами по скорости продажи являются седаны BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class (46 и 47 дней соответственно). Среди кроссоверов выделяются Volkswagen Touareg и BMW X6 (около двух месяцев).

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Источник: Профиль