Названы самые быстро продаваемые подержанные автомобили в России
По данным рейтинга, одним из самых быстро продаваемых подержанных автомобилей в России является Lada Priora. Этот автомобиль находит новых владельцев в среднем за 28 дней, что существенно быстрее, чем другие автомобили эконом-класса (38 дней).
Следом за Lada Priora идут еще две модели «АвтоВАЗа» – Granta и Kalina, которые продаются за 31 и 32 дня соответственно.
Внедорожники Nissan Terrano и Renault Duster продаются несколько дольше – в среднем за 47 дней.
Среди автомобилей среднего класса самыми востребованными являются Ford Focus и Kia Optima, которые находят новых владельцев за 39 и 41 день соответственно. Skoda Octavia и Toyota Camry продаются примерно за 42 дня.
К числу самых медленно продаваемых автомобилей среднего класса относятся Honda Stepwgn и Nissan Note (58 и 57 дней соответственно).
В премиальном сегменте лидерами по скорости продажи являются седаны BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class (46 и 47 дней соответственно). Среди кроссоверов выделяются Volkswagen Touareg и BMW X6 (около двух месяцев).
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Источник: Профиль
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Отзывы о LADA Priora (4)
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.