Таким вы его еще не видели: Ford Transit в новом амплуа
Несмотря на то, что Ford Transit традиционно считается рабочим транспортным средством, автомобиль может обладать не только функциональностью, но и привлекательным внешним видом и динамическими характеристиками.
Модернизированный Ford Transit, предлагаемый в Великобритании в качестве коммерческого автомобиля с программным обеспечением Ford Pro, предназначенного для использования в автопарках, претерпел ряд изменений, сделавших его более стильным и спортивным.
За обновление облика отвечала команда MS-RT, связанная с Ford через участие в раллийных гонках M-Sport. Transit Custom MS-RT получил массивную переднюю панель с крупными вентиляционными отверстиями по углам и встроенным спойлером. Боковые юбки и задний диффузор делают фургон более обтекаемым, не меняя подвеску. Ширина автомобиля увеличилась на 5 см за счет расширителей крыльев с 19-дюймовыми колесами, обутыми в спортивные шины Goodyear 235/45.
Покупатели могут выбрать цвет кузова из широкой гаммы, а в салоне располагаются спортивные сиденья MS-RT с отделкой из кожи и экокожи. В зависимости от назначения Transit может быть оснащен одним водительским сиденьем или пятью пассажирскими креслами.
Главным техническим усовершенствованием стала увеличенная до 281 л. с. мощность электрического E-Transit в комплектации MS-RT.
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Источник: Motor1
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Отзывы о Ford Transit (202)
Внешний вид. Комфорт
Надежность. Качество ЛКП
Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.