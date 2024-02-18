Надежный мотор и автомат всего за 1,67 млн рублей: новая Kia подешевела в России

Бюджетный седан Kia Pegas подешевел в России на 30 тысяч рублей

Седан Kia Pegas является хорошей альтернативой LADA Vesta, Hyundai Solaris или Kia Rio. В феврале 2024 года минимальная цена на Kia Pegas снизилась почти на 300 000 рублей.

Kia Pegas

Пермский автодилер предлагает седан в простой комплектации за 1 670 000 рублей. В комплектацию входят тканевый салон, кондиционер и пластиковый руль без мультифункции.

Интерьер Kia Pegas

Цены на Kia Pegas в других комплектациях немного выше и в зависимости от дилера цены могут доходить до 2 100 000 рублей.

Все переднеприводные Kia Pegas, представленные на продажу, оснащены 95-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

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Источник: Автоновости дня