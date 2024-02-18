#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Pegas
18 февраля
Надежный мотор и автомат всего за 1,67 млн рублей: новая Kia подешевела в России
Бюджетный седан Kia Pegas подешевел в России на...
ГАЗ-24 «Волга»
18 февраля
На продажу выставлена редкая «Волга» еще с советскими штрафами
ГАЗ-24 «Волга» с советскими квитанциями о...
GAC Emkoo
18 февраля
Полному приводу быть: китайцы доработали свой кроссовер специально для России
Новый кроссовер GAC Emkoo для российского рынка...

Надежный мотор и автомат всего за 1,67 млн рублей: новая Kia подешевела в России

Бюджетный седан Kia Pegas подешевел в России на 30 тысяч рублей

Седан Kia Pegas является хорошей альтернативой LADA Vesta, Hyundai Solaris или Kia Rio. В феврале 2024 года минимальная цена на Kia Pegas снизилась почти на 300 000 рублей.

Kia Pegas
Kia Pegas

Пермский автодилер предлагает седан в простой комплектации за 1 670 000 рублей. В комплектацию входят тканевый салон, кондиционер и пластиковый руль без мультифункции.

Интерьер Kia Pegas
Интерьер Kia Pegas
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

11 000 км с большим (и недорогим!) «китайцем»: практичный? Зимой не подводит?

Цены на Kia Pegas в других комплектациях немного выше и в зависимости от дилера цены могут доходить до 2 100 000 рублей.

Все переднеприводные Kia Pegas, представленные на продажу, оснащены 95-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Источник: Автоновости дня

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 2
18.02.2024
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0