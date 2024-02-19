Четверть россиян покупают авто из Китая из-за отсутствия альтернативы — опрос

«Автостат»: 53% жителей РФ выразили готовность купить сегодня автомобиль из Китая

Отношение жителей России к приобретению автомобилей китайского производства изменилось за последнее время. По итогам опроса, проведенного агентством «Автостат» совместно с ресурсом Авто Mail.ru, сегодня 53,1% готовы стать владельцами автомобиля производства КНР.

Автостат

Еще пять лет назад на такую покупку решились бы только 6,4%, выяснилось также, что почти каждый четвертый (26,6%) респондент вынужден делать выбор в пользу «китайца» из-за отсутствия альтернатив на рынке. Причем 18,4% уже купили машину из КНР, еще 6,8% опрошенных рассматривают китайский автомобиль в качестве второго для семьи.

Отрицательно на вопрос о возможности купить авто из Китая ответили 28% участников опроса. Пять лет назад на этот вопрос отрицательно ответили 88,3% – втрое больше. Опрос показал и заметный рост сомневающихся в покупке продукция из Китая: пять лет назад на них приходилось 5,4%, а сейчас их 3,5 раза больше (18,9%).

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Источник: autostat.ru