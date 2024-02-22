Москвичи могут оформить парковочное разрешение для парковки возле дома на еще 31 участке улиц

В зону приоритетной парковки столицы добавлены новые адреса

Сегодня, 22 февраля, в зону действия парковочных разрешений вошел еще 31 участок улиц, в том числе и отдельные дома. Муниципальные депутаты согласовали изменения.

Адреса можно посмотреть на Едином транспортном портале.

О своем отношении к изменениям изданию «За рулем» рассказали муниципальный депутат и эксперт.

Елена Борисова, Глава муниципального округа Головинский:

- Платные парковки сейчас в Москве есть повсеместно – не только в центральных районах, но и на периферии – там, где в них есть потребность. Это понятная и эффективная мера, которая позволяет регулировать использование уличных парковок.

В проездах и переулках, где парковка платная, машины не оставляют хаотично. Там меньше дорожно-транспортных происшествий и гораздо быстрее можно найти свободное место.

Вместе с жителями мы определили проблемные места в нашем районе и проработали вопрос организации платных парковок с Транспортным комплексом города.

Местным водителям по-прежнему не надо будет платить за парковку – нужно лишь оформить парковочное разрешение. С ним можно без оплаты оставлять машины на всех уличных парковках района.



Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок. Нет»:

- Точечное расширение зоны платных парковок – это постоянный процесс, который обусловлен ростом населения Москвы. Чем больше людей, тем больше спрос на парковочные места в точках притяжения автомобилистов, например, у торговых и бизнес-центров, транспортных узлов и так далее.

Москвичи, которые много лет жили в этих районах, не должны тратить больше времени на поиск парковочного места только потому, что возле их домов выросли офисы. Платная парковка позволит контролировать то, сколько времени занимаются машиноместа – а местные жители просто оформят парковочное разрешение и продолжат без оплаты парковаться там, где им удобно.

Источник: Дептранс Москвы