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Haval Jolion и Geely Coolray вошли в топ-3 самых популярных на рынке Петербурга

Автостат: Lada Granta сохранила лидерство на авторынке Петербурга в 2023 году

Модель Lada Granta от отечественного производителя АВТОВАЗ сохранила за собой лидерство на рынке Петербурга по итогам 2023 года. Такими выводами поделились аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа.

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Отмечается, что всего в 2023 году было реализовано 4551 экземпляр автомобилей данного семейства. Эти цифры позволили российскому бренду сохранить лидерство в модельном рейтинге. Китайский кроссовер Haval Jolion совсем немного уступил — его продано 4539 экземпляров. Топ-3 замкнул еще один кроссовер из Китая – Geely Coolray (3952 шт.).

Что касается марочного рейтинга петербургского авторынка, здесь первенство у Chery — на ее долю пришлось 15% продаж. Всего было продано 10 660 таких автомобилей. Также в топ-5 самых популярных брендов на рынке Петербурга вошли: Haval (9356 шт.), Geely (9198 шт.), Lada (7900 шт.) и Exeed (5119 шт.)

В общей сложности в 2023 году на рынке Петербурга реализовано 70 838 новых легковых автомобилей – это на 70% больше, чем в 2022 году.

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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval | Geely
Количество просмотров 4
19.02.2024
Фото:Haval | Geely
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