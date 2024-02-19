Старые машины не факт, что самые аварийные – исследование

В России выросло число машин старше 21 года, а каждая вторая – старше 10 лет

Сегодня каждый десятый автомобиль на российских дорогах старше 21 года, а каждый второй – старше 10 лет. Среди тех машин, которые их хозяева продолжают активно эксплуатировать, лидерство удерживают такие бренды, как Toyota (21%), ВАЗ (20.2%), Volkswagen (8.2%) и Nissan (5.8%).

По данным Группы «Ренессанс Страхование» на январь 2024 года, доля автомобилей на ходу старше 21 года выросла как минимум на 4,35% с 2019 года, достигнув 9,65%. На них оформлены полисы ОСАГО, но учитывая, что около 10.1% автовладельцев не оформляют «автогражданку», можно предположить, что среди машин старше 21 года этот показатель может быть еще выше.

Доля относительно свежих машин (до 10 лет эксплуатации) в январе 2024 года сократилась до 44,7% с 66,2% в 2019 году. Регионы с наибольшей долей старых автомобилей на дорогах (на 100 застрахованных машин) – Забайкальский край (45%), Алтайский (44%) и Хабаровский края (43%).

Toyota остается самым распространенным брендом среди старых автомобилей (доля на дорогах страны составляет 27%). Среди долгожителей также: Honda (24%), Audi (24%), УАЗ (20%) и ГАЗ (18%). Isuzu и Saab имеют самые высокие показатели по возрасту (более половины застрахованных машин старше 21 года), хотя эти марки уже давно не продаются в России, а Saab вовсе прекратил свое существование.

Интересно, что водители старых автомобилей необязательно чаще попадают в ДТП. На статистику ДТП влияют, в первую очередь, возраст и стаж водителя. Среди владельцев машин старше 21 года частота ДТП на 14% ниже средней частоты по ОСАГО.

Что касается ушедших из России европейских брендов, то многие россияне предполагают, что они сделают попытку вернуться, но, возможно, места им теперь тут не будет. Без поддержки российских властей они окажутся просто неконкурентоспособными.