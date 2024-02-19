Chery, Haval, Changan…? Что покупают сами китайцы

Опубликован топ-5 самых популярных марок Китая – получилось неожиданно

Российские автомобилисты уже хорошо разбираются в китайских автомобилях: знают, кто с кем конкурирует и какие особенности имеет. Разнообразие такое, что других автопроизводителей, которые ушли из России, и не надо. Это, кстати, отлично демонстрирует список номинантов Гран-при «За рулем» этого года.

При этом далеко не все китайские производители автомобилей пришли в Россию, и на родине их гораздо больше – на любой вкус. Да и цены раза в два ниже, чем у нас. И поэтому вопрос – а сами-то китайцы что покупают?

Итак, вот топ-5 самых популярных брендов в Китае.

1. Китайские BYD, популярность которых за год выросла на 130%. И это исключительно электромобили, которые подвинули даже популярный американский бренд Tesla – технологичные и очень дорогие.

2. Volkswagen, несмотря на жесткую конкуренцию, занимает 20% китайского рынка. Все продаваемые в Китае машины VAG там же и собираются, причем с учетом требований местного рынка.

3. Toyota, самой популярной моделью которой является Camry, – в Китае, как и в России, до сих пор высоко ценят седаны.

4. Honda тоже выпускает модели с высокой степенью адаптации для Китая. Именно здесь электрификации Хонд (оснащение гибридными силовыми установками) уделяют больше всего внимания. И результат местных автомобилистов очень даже устраивает.

5. Китайские Changan на местном рынке занимают нишу стильных, но доступных автомобилей. Это, можно сказать, китайская Шкода, хотя концерн в Китае сотрудничает с Peugeot и Citroen. К слову, вероятно благодаря именно этому сотрудничеству управляемость машин марки Changan на высоте.

Надо отметить, что совсем недавно в топе продаж на китайском рынке не было ни одного отечественного бренда. Доверие к собственным маркам там только начало набирать обороты. Что же до того, что в топ-5 все еще есть европейские и японские бренды, то это традиционно один из способов показать окружающим уровень своего достатка, так как эти машины стоят дороже как при покупке, так и при обслуживании. У нас та же привычка: имея возможность купить не в кредит Ладу Весту (еще до пандемии), автомобилисты чаще предпочитали взять в кредит Toyota Camry или Volkswagen Passat – финансы позволяли, и пересаживаться при смене автомобиля «было положено» на что-то более статусное.