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В России будут выпускать свои подушки безопасности

«Соллерс» в 2025 году запустит первое в РФ производство подушек безопасности

Группа «Соллерс» планирует в 2025 году начать производство компонентов систем безопасности - подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой. Серийное производство будет запущено в 2025 году на заводе в Ульяновске, на реализацию проекта получен заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

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На деньги, полученные по программе «Автокомпоненты», приобретут оборудование: пенозаливочные машины, линии по сборке компонентов, раскроечное и швейное оборудование, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности, а также испытательное оборудование для проверки всех компонентов и изделий.

Российский автопарк может пополниться марками из Азии, Африки и Ближнего Востока

Продукция «Соллерса» предназначена как для внутреннего использования, так и для других российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей.

Благодаря новым производствам работу получат 200 человек, а общая сумма вложений в проект составит 1,5 млрд рублей.

Подушки безопасности – важный компонент автомобильного производства, и в мире не так много предприятий, которые этим занимаются. Ранее Денис Мантуров отмечал, что «создание отечественного производства автомобильных подушек безопасности является посильной задачей».

***

Производство подушек безопасности не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Ранее на Западе были очень распространены устройства японской фирмы Takkata, их устанавливали на свои машины многие производители автомобилей. Но после ряда несчастных случаев, когда подушки самопроизвольно или неправильно взрывались и калечили водителей и пассажиров, к компании были предъявлены многочисленные иски, и в итоге в 2017 году она обанкротилась. а по всему миру прокатилась волна отзывных кампаний.

Источник: Соллерс

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
20.02.2024
Фото:Wikimedia
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