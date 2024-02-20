#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пресс-служба бренда "Национальная Лотерея"
20 февраля
Необычный подарок к 23 февраля и 8 марта: билет «Мечталлион»!
Перед 23 февраля и 8 марта многие задаются...
Exlantix ES
20 февраля
Продуманная аэродинамика и модули с матричными дисплеями — старт продаж седана летом
В Сети появились первые тизеры новационного...
Автомобили из Китая могут выпасть из программы льготного лизинга — объясняем причины
20 февраля
Автомобили из Китая могут выпасть из программы льготного лизинга — объясняем причины
В Минпромторге намерены повысить требования к...

Новый Hyundai Palisade – первое фото салона

Hyundai готовит второе поколение кроссовера Palisade – каким оно будет

Hyundai Palisade второго поколения был замечен во время зимних испытаний в Швеции, и фотографу удалось сделать снимок салона кроссовера.

Hyundai Palisade второго поколения
Hyundai Palisade второго поколения

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Кстати, известно, что новый трехрядный кроссовер построен на иной платформе с удлиненной колесной базой.

Если внешне новинка станет больше походить на Santa Fe 2024 года с современным «блочным» дизайном, то салон будет консервативным, с большим количеством изогнутых поверхностей и линий.

Hyundai Palisade второго поколения
Hyundai Palisade второго поколения

В глаза бросается изогнутый экран, который состоит из двух больших дисплеев, диагональю 12,3 дюйма каждый. Левый – это панель приборов, а правый – информационно-развлекательная система. Кроме того, Palisade получит новое рулевое колесо, похожее на рулевые колеса новых моделей Land Rover.

Хотите Mercedes, но денег только на мопед? Берите Mecides!

Новый трехрядный салон будет намного качественнее, просторнее и современнее как по дизайну, так и по технологиям.

Новая платформа не только сделает салон кроссовера просторнее, но и позволит оснастить его новыми двигателями. Например, гибридом на базе 2,5-литрового бензинового мотора и гибридом на базе двигателя 3.5 V6 с турбонаддувом. Оба агрегата будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
20.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Palisade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв