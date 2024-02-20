Новый Hyundai Palisade – первое фото салона

Hyundai готовит второе поколение кроссовера Palisade – каким оно будет

Hyundai Palisade второго поколения был замечен во время зимних испытаний в Швеции, и фотографу удалось сделать снимок салона кроссовера.

Hyundai Palisade второго поколения

Кстати, известно, что новый трехрядный кроссовер построен на иной платформе с удлиненной колесной базой.

Если внешне новинка станет больше походить на Santa Fe 2024 года с современным «блочным» дизайном, то салон будет консервативным, с большим количеством изогнутых поверхностей и линий.

Hyundai Palisade второго поколения

В глаза бросается изогнутый экран, который состоит из двух больших дисплеев, диагональю 12,3 дюйма каждый. Левый – это панель приборов, а правый – информационно-развлекательная система. Кроме того, Palisade получит новое рулевое колесо, похожее на рулевые колеса новых моделей Land Rover.

Новый трехрядный салон будет намного качественнее, просторнее и современнее как по дизайну, так и по технологиям.

Новая платформа не только сделает салон кроссовера просторнее, но и позволит оснастить его новыми двигателями. Например, гибридом на базе 2,5-литрового бензинового мотора и гибридом на базе двигателя 3.5 V6 с турбонаддувом. Оба агрегата будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.