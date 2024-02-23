Автосалон украл у клиентов 40 млн рублей (видео)

В Челябинске осудят 10 менеджеров, обманувших 112 покупателей автомобилей

В Челябинской области перед судом предстанут семеро организаторов преступного сообщества и трое его участников. Они обманули 112 человек, использовав мошеннические схемы при продаже автомобилей и похитив таким образом около 40 млн рублей (недавно подобное, но с меньшим размахом, имело место в Удмуртии). Как установило следствие, некоторое время назад жители Южного Урала начали обнаруживать на классифайдах поразительно дешевые машины, да еще и с кредитом по низкой процентной ставке.

«В разговоре с потенциальными клиентами менеджеры убеждали их, что все модели имеются в наличии. От покупателя требовалось лишь внести предоплату либо передать свой автомобиль в трейд-ин. При этом гражданам настойчиво предлагали в кредитном договоре указать сумму побольше, чем необходимо для оплаты транспорта, заверяя, что разница будет возвращена банком при рассмотрении заявки», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Процедура подписания документов намеренно затягивалась, что ослабляло бдительность покупателя и позволяло навязать дополнительные дорогостоящие услуги. А стоимость машины незаметно увеличивалась, как и процентная ставка кредита. Еще один нюанс: по условиям договора купли-продажи первоначальный взнос или сданный в трейд-ин автомобиль не возвращался, а в дополнительном соглашении прописывалась оплата 10% стоимости автомобиля при отказе его купить!

В итоге деятельность пресекли, возбудили уголовные дела, а на руководителя автосалона, пытавшегося «уладить дело» взяткой в полмиллиона рублей, завели еще одно дело. Материалы направлены в суд, некоторых обвиняемых заключили под стражу.

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Источник: МВД Медиа