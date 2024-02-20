Автомобили-юбиляры 2024 года – список

У этих автомобилей в 2024 году будет юбилей – у одних 10-летний, а у других 130-летний

2024 год будет богат на юбилеи, и самым главным, пожалуй, станет полувековой юбилей легендарного Volkswagen Golf, который определил границы самого популярного до недавнего времени класса автомобилей – гольф-класса (и совпадение названий не случайно).

Но давайте пойдем по алфавиту.

Audi

Audi 50

В 1994 году, 30 лет назад, A4 заменил модель с индексом «80», A6 заменил «сотку» (Audi 100), а A8 пришел на смену модели V8. Кроме того, Audi 50 исполняется 50 лет, Audi 90 – 40 лет, Audi RS2 – 30 лет, Audi A4 Type B7 и Audi A6 Type C6 – 20 лет, а Audi TT Type 8S – 10 лет.

BMW

BMW M5

Первый BMW M5 появился 40 лет назад, и это название стало синонимом спортивного бизнес-класса. Что касается M5 Type E60 с двигателем V10, то в 2024 году ему исполнится 20 лет. Столько же исполнится и BMW 1-й серии. Юбилеи также отпразднуют BMW M635 CSi type E24 (40 лет), BMW 7-й серии Type E38 (30 лет), BMW 6-й серии Type E63 (20 лет).

Mercedes - Benz

Benz Motor Velocipede

Benz Motor Velocipede отпразднует в этом году 130 лет. Еще один легендарный автомобиль, который будет принимать поздравления в честь 70-летия, – знаменитый 300 SL с дверями-бабочками. Mercedes-AMG GT отпразднует 10-летие, а 124-я серия, которая потом превратилась в Е-класс, – 40-летие. Mercedes-Benz А-класса исполнится 20 лет.

Opel

Patentmotorwagen System Lutzmann

Opel появился 125 лет назад, выпустив автомобильчик Patentmotorwagen System Lutzmann. А всего два десятилетия назад в сегменте купе-кабриолетов появился Tigra TwinTop.

Porsche

Porsche 550 Spyder

Версия Porsche 550 Spyder прославилась не только своими успехами в гонках, но и дурной репутацией из-за смертельной аварии актера Джеймса Дина. Ей исполняется 70 лет. Boxster, который стал преемником этой модели, исполняется 20 лет.

Smart

Smart ForFour

Компания Smart, ставшая уже китайской, представила в 2004 году, то есть 20 лет назад, первый ForFour.

Volkswagen

Volkswagen Golf

Бестселлеру, долгое время занимавшему первое место по продажам в Европе, Volkswagen Golf исполняется 50 лет. Столько же лет исполняется Volkswagen Scirocco Type 53. Другая успешная модель бренда – Polo третьего поколения – тоже празднует, но 30-летие.

Вы заметили, что в списке сплошь немецкие модели. Другие машины, перешагнувшие 30-летний рубеж, вы найдете здесь.