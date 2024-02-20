Lada вошла в топ-3 самых популярных машин на рынке Петербурга

Исследование: авторынок Петербурга вырос почти на 50% с начала 2024 года

В Петербурге в январе 2024 года зарегистрировано 3942 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, это на 49% выше показателей января прошлого года. Такими данными поделились в аналитическом центре «Автомаркетолог» и сети дилерских центров.

«Рост продаж на 50% в январе был обусловлен низкой базой начала прошлого года. Склады дилерских комплексов в начале года остаются заполненными, многие автосалоны имеют запасы автомобилей на 3–4 месяца вперед», — отмечает директор по развитию дилерской сети Александр Шапринский.

Такой показатель обусловлен высокими процентными ставками по кредитам и депозитам, а также снижением потребительского спроса, который традиционно падает в первые месяцы года, подчеркивает Шапринский.

Отмечается, что в тройку лидеров в январе вошли китайские бренды Geely и Haval и отечественная Lada. Затем в списке снова идут «китайцы» Chery и Changan. В топ-10 вошел и премиальный бренд Tank – у него восьмое место. По понятным причинам из десятки лидеров выбыла корейская Kia.

Если говорить о моделях, самым популярным стал Haval Jolion, далее идут Lada Granta и Geely Monjaro. Отмечается, что в феврале наблюдается еще более высокая динамика продаж. Эксперты прогнозируют, что количество сделок увеличится на 20% относительно показателей предыдущего месяца.

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Источник: dp.ru