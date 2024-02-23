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ГИБДД: эти рекомендации помогут водителям избежать покупки проблемной машины

В ГИБДД рассказали водителям, что категорически нельзя делать при покупке авто

Автовладельцы после покупки автомобиля рискуют столкнуться с различными проблемами, включая технические и другие аспекты, на которые они не обратили внимание во время его приобретения. Представитель ГИБДД рассказал, что категорически не следует делать, оформляя сделку на вторичном рынке.

В этой ситуации важно помнить, что без тщательной проверки в части технической и юридической сторон приобретение автомобиля на вторичном рынке вместо ожидаемого удовлетворения может обернуться неприятностями.

Прежде всего, нужно проверить у машины с пробегом наличие обременений, это можно сделать при помощи официального сайта Федеральной нотариальной палаты. Если автомобиль находится под залогом, это легко можно проверить по VIN-номеру в специальном разделе этого ресурса.

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Автоподстава на трассе: объясняем, как избежать новой схемы мошенников

Обязательно на сайте ГИБДД запросить полный отчет об истории регистрации конкретного автомобиля. Кроме этого, на официальном сайте ведомства есть информация о ДТП, в которых побывал автомобиль и возможность узнать, находится ли он в розыске и действуют ли какие-либо ограничения на регистрацию.

При оформлении купли-продажи продавец и покупатель подписывают договор, и он должен быть обязательно в трех экземплярах. Перед тем как оформить транспортное средство в ГИБДД, владельцу нужно застраховать автомобиль по ОСАГО.

На оформление машины в ГИБДД отводится 10 дней после подписания договора купли-продажи. Нужно не забывать, что кроме добросовестных продавцов и покупателей на рынке есть также мошенники. Они тщательно скрывают имеющиеся неполадки или проблемы с машиной. Поэтому при возникновении малейших подозрений придерживайтесь логики, взвесьте все «за» и «против» и слушайте внутренний голос – если вам что-то кажется, это значит, что вам не кажется.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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