Дрифт по Дворцовой площади «входит в моду» у лихачей (видео)

В Санкт-Петербурге арестован москвич, устроивший дрифт на Дворцовой площади

Буквально несколько дней назад «За рулем» рассказывал о нетрезвых молодых людях, «рассекавших» на арендованном автомобиле по Дворцовой площади. И вот – еще один аналогичный случай. Более того, судя по сообщениям пресс-службы МВД, второй инцидент случился буквально на следующий день (!) после первого.

Ближе к полуночи 16 февраля инспекторы ГИБДД заметили на главной площади Северной столицы черный внедорожник Toyota Land Cruiser 100, совершавший опасные маневры, причем вокруг было еще довольно много людей.

«Когда полицейские остановили внедорожник, выяснилось, что за рулем находился 19-летний житель Москвы. Правонарушитель сообщил, что приехал в Северную столицу на отдых на выходные, остановился в гостинице и взял мамину машину покататься. На главной площади города молодой человек решил поупражняться в экстремальном вождении, а видео заезда планировал выложить в свой блог», – отметила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проведенный тест на алкоголь дал отрицательный результат, но «дрифтеру» это мало помогло. Машину у него забрали и поместили на штрафстоянку, а его самого доставили в отдел и «наградили» протоколами по статьям 12.16 и 20.1 КоАП РФ. 19 февраля Дзержинский суд Санкт-Петербурга вынес решение об административном аресте московского блогера на 5 суток.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: МВД Медиа