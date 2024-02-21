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В Казахстане выпустят кроссовер, который пригодился бы и в России

Обновленный Kia Sorento будут собирать в Казахстане, он получит 3 двигателя

Рестайлинговый Kia Sorento четвертого поколения уже прошел сертификацию в Казахстане, и в локальном Реестре одобрений типа транспортных средств (ОТТС) появились документы на обновленную модель паркетника.

Кроссовер будут собирать в Костанае, на заводе «СарыаркаАвтоПром» и предложат в трех конфигурациях салона: на 5, 6 или 7 мест.

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Автомобиль будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями: 2,5-литровым на 180 л.с. и 3,5-литровым V6 на 249 л.с., а также турбированным дизелем объемом 2 литра и мощностью 198 л.с.

Российский автопарк может пополниться марками из Азии, Африки и Ближнего Востока

Салон обновленного Sorento получит новый мультимедийный комплекс, измененный пульт управления климатом, а для версий подороже предусмотрен 10-дюймовый проекционный дисплей, сканер отпечатка пальца и заводской видеорегистратор.

Вот только точные сроки выхода на рынок модели пока не сообщают.

За Kia Sorento дилеры в Казахстане просят сегодня от 18 млн тенге (3,7 млн рублей). В Россию такие автомобили завозят по серым схемам, правда, цена их почти на миллион рублей больше.

Источник: kolesa.kz

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За РулемАлексеева Елена
21.02.2024
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

-3