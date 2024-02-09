Новый Kia Sorento в России за 2 месяца подешевел почти вдвое

В России обновленный кроссовер Kia Sorento продают за 4,4 млн рублей

Рестайлинговый Kia Sorento четвертого поколения, вышедший в Корее прошлым летом, снова появился в продаже в России.

Если в декабре прошлого года за Kia Sorento просили 7,5 млн рублей, то сейчас можно заказать более свежий экземпляр 2024 года выпуска за 4 390 000 рублей.

Правда, это не совсем аналогичные машины, у них разные двигатели и коробки (за 7,5 млн предлагали бензиновую версию), но так существенно это на цену не влияет.

За почти 4,4 млн рублей на одном из маркетплейсов предлагают белый автомобиль в комплектации Gravity с турбированным дизельным мотором 2,2 л, мощностью 194 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом.

В автомобиле 6 подушек безопасности, рейлинги на крыше, 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, панорамная крыша, кожаный салон, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки и многое другое.

Продавец гарантирует (поскольку это «серый импорт»), что все документы для учета в ГАИ будут переданы покупателю, и автомобиль будет застрахован на каждом этапе транспортировки.

Рестайлинговый Kia Sorento представили в августе 2024 года. В Корее кроссовер предлагают с 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л. с.; 2,2-литровым турбодизелем (194 л. с) и гибридной силовой установкой (ДВС 1,6 л.,180 л. с. и 60-сильный электромотор).

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Источник: «Автоновости дня»