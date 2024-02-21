Россиян защитили от мошенников, оформляющих кредиты от их имени — закон принят

Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет при выдаче кредитов

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о праве граждан устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита). Запрет не будет распространяться на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты в рамках господдержки.

Инициаторами этого закона стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Теперь в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» будут внесены необходимые поправки.

Документ призван защитить население от мошенников, пользующихся незаконно полученными персональными данными граждан для оформления кредитов на третьих лиц. Теперь им не удастся обманным путем заставить граждан переводить деньги или раскрыть сведения, при помощи которых можно похитить их деньги.

Речь идет о том, что гражданин сможет установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитных договоров, в том числе дистанционным способом, а при желании он может снять такой запрет.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Чтобы установить или снять запрет, нужно подать соответствующее заявление в МФЦ или посредством сайта Госуслуги во все бюро кредитных историй. В МФЦ выдадут письменное уведомление о подаче такого заявления. После этого заявление отразится в кредитной истории гражданина. Снять запрет можно в любой момент аналогичным способом.

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Источник: tass.ru