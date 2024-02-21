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Из-за проблем с предохранителями Mercedes проведет отзывную кампанию — называем модели

Mercedes отзовет 250 тысяч автомобилей по всему миру из-за выявленного дефекта

Немецкий производитель Mercedes-Benz проведет отзывную кампанию по всему миру из-за того, что у порядка 250 тысяч автомобилей обнаружен дефект. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.

Согласно полученным данным, речь идет о моделях AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, выпущенных в 2023 году. Только в одной Германии будет отозвано более 37 тысяч автомобилей.

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Отмечается, что причиной отзыва стали некоторые предохранители, которые могут не соответствовать необходимым техническим требованиям. Дело в том, что такая неполадка может спровоцировать поломку двигателя, кроме того, возможен риск возгорания. По словам представителя Mercedes, у всех отозванных транспортных средств заменят определенные детали.

Напомним, немецкий автоконцерн покинул рынок России в 2022 году и продал все свои активы. Завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Подмосковье, здания с сервисными площадями и офисом, а также права дистрибьютора отошли дилеру бренда – компании «АВТОDОМ».

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
21.02.2024
Фото:Unsplash
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