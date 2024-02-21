Послание Федеральному собранию будет постановкой задач на ближайшие 6 лет — Путин

Путин Федеральному собранию: Россия выходит на новый уровень развития экономики

Россия выходит на новый уровень развития экономики, у страны есть все возможности для прогресса по многим ключевым направлениям. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации и защитили граждан», — подчеркнул глава России.

По словам Путина, на рынке труда в России удалось сохранить рабочие места, предотвратить дефицит товаров на рынке и помочь бизнесу противостоять санкционному давлению. Президент отметил, что бизнесу удалось перестроить логистику и укрепить связи с отечественными и зарубежными партнерами.

Российский лидер указал на то, что в Правительстве понимают, что нужно сделать для суверенного независимого развития страны, несмотря на внешнее давление и угрозы. По словам Путина, его послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

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Источник: iz.ru