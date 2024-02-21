#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep
21 февраля
Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep
Jeep отзовет почти 200 тысяч Grand Cherokee и...
Haval Jolion
21 февраля
Полный привод, 150 л.с., «робот» или МКП — обновленный кроссовер вышел на рынок РФ
Дилеры продают в РФ обновленный кроссовер Haval...
Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
21 февраля
Водители каких авто заплатят налог на роскошь — ФНС опубликует список до 31 марта
Водителям назвали марки автомобилей, облагаемых...

Очень дешевый японский седан с вариатором — старт продаж уже весной

Дилеры привезут в Россию седан Mitsubishi Attrage по цене до 2 млн рублей

Весной 2024 года на автомобильном рынке России появится новый седан Mitsubishi Attrage. Отмечается, что цены на него не будут превышать 2 млн рублей.

Более точную информацию о конкретной стоимости новинки дилеры пока не называют, но при этом заверили, что цена однозначно будет до 2 млн рублей. Первая партия таких седанов появилась в России еще в 2022 году, на текущий момент все экземпляры распроданы.

Mitsubishi Attrage
Mitsubishi Attrage
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

7 мест, 300 л.с., супероснащение – крутой внедорожник для большой семьи

Габаритами Mitsubishi Attrage напоминает самый популярный отечественный автомобиль – Lada Granta. Длина четырехдверки составляет 4,2 м, размер колесной базы – 2,5 м.

У автомобиля небольшая решетка радиатора с горизонтальными ламелями, рельефный капот, боковые зеркала с повторителями поворотов, передний бампер c C-образными вставками и 14-дюймовые колесные диски. В салоне установлен сенсорный тачпад с экраном диагональю 7 дюймов.

Российским покупателям предложат Mitsubishi Attrage с бензиновым мотором объемом 1,2 л мощностью 80 л.с., двигатель работает в паре с вариатором. В списке заявленных опций: круиз-контроль, кондиционер и камера заднего вида.

Источник: autonews.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Mitsubishi
Количество просмотров 2
21.02.2024
Фото:Depositphotos | Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0