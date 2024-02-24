Он был красивый, быстрый, мощный – и оказался никому не нужен

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Редкий Lamborghini Aventador найден заброшенным в тропическом лесу Азии

Этот Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит невероятных 300 000 фунтов стерлингов (35 млн рублей), но его запущенное состояние сбивает с толку автолюбителей. Всего было произведено 600 автомобилей этой модели.

Измученная машина мечты припаркована на свалке в Мьянме, которая располагается в тропическом лесу, стоит с разбитыми окнами, а осколки стекла разбросаны по салону.

На сиденьях стоят картонные коробки, лобовое стекло тоже разбито в нескольких местах.

А ведь этот невероятный автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 3 секунды, а мощность его двигателя составляет 750 л.с.!

Хотя забытый Ламбо и окутан тайной, пользователи соцсетей поспешили предположить, как он оказался в таком плачевном состоянии.

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Дилерам пора отвыкать от привычки работать с «цивилизованными» брендами

Судя по всему, спорткар принадлежит одной из самых богатых семей Мьянмы, которая, по слухам, заработала свое состояние нелегальным путем. По имеющимся данным, преступный синдикат из Мьянмы, состоящий из четырех семей, занимался онлайн-мошенничеством и оборотом наркотиков в крупных масштабах под прикрытием местных военных. Сообщается, что в конце 2023 года вооруженная организация «Армия Демократического альянса национальностей Мьянмы» (MNDAA) ликвидировала синдикат и конфисковала имущество, возможно, это была одна из конфискованных машин.

Печально наблюдать, как великолепный автомобиль стал заложником политических событий и был обречен с момента прибытия в страну. Похоже, что автомобиль новенький, на нем никто особо и не ездил. К сожалению, не сообщается, что случилось с Lamborghini после того, как его обнаружили.

Источник: The Sun

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash | Соцсети
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:Unsplash | Соцсети
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Отзывы о Lamborghini Aventador (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Aventador  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Нет (касательно реплики)

Недостатки:

Вся конструкция (кастельно реплики)

Комментарий:

О реплике автомобиля которая собрана в "мастерской" (смех) Тимура Абдульманова. Да это у него даже на мастерскую не похоже, гараж засранный, машина собрана из кусков говна на коленке, чего смеяться то...

+1