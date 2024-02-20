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Всего 199 штук по цене от 1,85 млн рублей — выпущена реплика Lamborghini Countach

Amalgam выпустила Lamborghini Countach ограниченной серией в 199 экземпляров

Компания Amalgam выпустила реплику Lamborghini Countach — модель выглядит как настоящая, она детализирована вплоть до двигателя V12, но ее реальный масштаб 1:8. Профессионалы воссоздали оригинальный LP400 1974 года, за который придется выложить от 19 тысяч долларов (примерно 1,85 млн рублей по актуальному курсу).

У маленькой LP400 есть фирменные двери-ножницы, в салоне точно воссозданный руль, передняя панель, ручка переключения передач с затвором, стереосистема, слоты под динамики и даже пепельница на центральной консоли. Все как у обычной модели, включая запасное колесо в багажнике.

Lamborghini Countach
Lamborghini Countach
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Будет выпущена партия из 199 таких реплик в масштабе 1:8, они будут в желтом цвете Giallo Fly или в красном Rosso. Отмечается, что на разработку проекта Countach затрачено 4000 часов, а на полную сборку одной модели потребуется примерно 400 часов.

Модель делается на заказ, поэтому у потенциальных клиентов будет возможность выбрать другие цвета или детали. Но в этом случае модель выйдет дороже. Кроме того, в Amalgam анонсировали появление модели Revuelto в масштабе 1:8, цены на которую стартуют от 16,4 тысячи долларов (примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу) за стандартную версию.

Lamborghini Countach
Lamborghini Countach

Источник: csn-tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Amalgam
Количество просмотров 1
20.02.2024
Фото:Amalgam
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