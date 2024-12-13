Новый 150-сильный седан от Jetta вышел на рынок по цене Lada Vesta

В Китае стартовали предпродажи нового седана Jetta VA7

В КНР начались предпродажи нового седана Jetta VA7. Автомобиль представлен в единственной топовой комплектации по цене $16,4 тыс.

Jetta VA7

Новинка оснащена независимой многорычажной задней подвеской, 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Внешне седан похож на продающийся в Китае Volkswagen Sagitar, который представляет собой растянутую версию европейского седана Jetta.

Jetta VA7

Размеры VA7 4773×1789×1469 мм при колесной базе 2731 мм. Среди опций цифровая приборная панель, медиасистема большим экраном и панорамная крыша с люком.

Бренд Jetta официально представлен в РФ, в продаже есть седан VA3 (аналог Polo) и кроссоверы VS5 и VS7.

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Источник: ITHome