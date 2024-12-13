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FAW Bestune B70
13 декабря
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13 декабря
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Jetta VA7
13 декабря
Новый 150-сильный седан от Jetta вышел на рынок по цене Lada Vesta
В Китае стартовали предпродажи нового седана...

Новый 150-сильный седан от Jetta вышел на рынок по цене Lada Vesta

В Китае стартовали предпродажи нового седана Jetta VA7

В КНР начались предпродажи нового седана Jetta VA7. Автомобиль представлен в единственной топовой комплектации по цене $16,4 тыс.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Jetta VA7
Jetta VA7

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Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

Новинка оснащена независимой многорычажной задней подвеской, 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Внешне седан похож на продающийся в Китае Volkswagen Sagitar, который представляет собой растянутую версию европейского седана Jetta.

Jetta VA7
Jetta VA7

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Размеры VA7 4773×1789×1469 мм при колесной базе 2731 мм. Среди опций цифровая приборная панель, медиасистема большим экраном и панорамная крыша с люком.

Бренд Jetta официально представлен в РФ, в продаже есть седан VA3 (аналог Polo) и кроссоверы VS5 и VS7.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ITHome

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Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 4
13.12.2024 
Фото:ITHome
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