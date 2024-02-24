Удивитесь, какой зарплатой заманивают мастера-приемщика авто. Нехватка кадров!

hh.ru составил рейтинг рабочих вакансий в автобизнесе для новичков без опыта

По запросу «За рулем» сервис hh.ru сделал подборку 10 самых высокооплачиваемых вакансий февраля в автомобильной сфере для соискателей без опыта работы.

Больше всего специалистов рабочих специальностей требуется в Москве – почти 300 вакансий, Московской области – более 230 вакансий и Санкт-Петербурге – более 220 вакансий.

Средняя зарплата в более чем 500 предложениях о работе начинается от 130 тыс. рублей.

Среди вакансий, где соискателю обещают не только высокую по меркам рынка зарплату, но и наставничество и обучение, мы выделили пять позиций.

Шиномонтажник остро требуется компании из Санкт-Петербурга, и новичку готовы положить оклад до 200 000 рублей (после вычета налогов).

От кандидата требуются крепкое здоровье, ответственность, исполнительность, грамотная речь, пунктуальность, желание работать и зарабатывать.

Младшего автомеханика, который согласен на зарплату до 220 000 рублей, ищет сервис из подмосковных Мытищ. От кандидата требуется «любовь к работе руками». А вот опыт вообще не важен, работодатель готов обучить новичка с нуля.

Помощнику слесаря по ремонту автомобиля готовы положить 180 000 рублей в транспортной компании из Набережных Челнов. Опыт работы не требуется, но соискателю придется пройти стажировку в течение 3 месяцев с последующей аттестацией.

Автослесарю, который согласится на зарплату до 200 000 рублей, будут рады в техническом центре из Новосибирска. От кандидата требуются порядочность и ответственное отношение к работе. Опыт приветствуется, но не обязателен, всему обещают обучить.

И «вишенка на торте» – в Москве один очень известный мультидилер ищет мастера-приемщика автомобилей на зарплату до 240 000 рублей. От кандидата требуются грамотная речь, желание работать с клиентами и в сервисе и владение ПК на уровне уверенного пользователя. Любопытно, что даже знание технического устройства автомобиля не обязательно, хотя лишнем не будет.

В целом же, вакансий в автосфере немало – на 21 февраля 2024 года на онлайн-платформе представлено более 1.4 тыс. в сфере автомобильного бизнеса, более 220 вакансий в сфере перевозок и свыше 160 вакансий в розничной торговле.