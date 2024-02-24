Самые необычные грузовики и их водители (видео)

Дальнобойный дайджест: «румынская Барби» Джорджетта и другие яркие истории

Об очень старом ЗИЛ-164, до сих пор исправно трудящемся где-то в Южной Африке и попавшем в свежую видеоподборку ярких грузовиков, «За рулем» уже подробно рассказывал. Однако помимо него видеодайджест вобрал в себя массу интересного. Например, вы что-нибудь слышали о «румынской Барби»?

Каждая женщина, водящая дальнобойный тягач, притягивает к себе внимание, но 35-летняя Джорджетта из Румынии, пожалуй, переплюнула всех. Тут сказались и стильный розовый грузовик, и соответствующие наряды и прически, и общее восприятие жизни, и общение с аудиторией.

Джорджетта водит грузовик уже 12 лет, но звездой соцсетей стала совсем недавно. Раньше она колесила по Испании, а теперь вернулась на родину в Румынию, самостоятельно купила тягач, начала работать на себя и, так сказать, вышла в инфополе.

Она потратила массу времени и сил, чтобы превратить Volvo FH, в котором она проводит большую часть жизни, в очень уютное пространство. И, судя по всему, двух котов, извечных спутников Джорджетты, такое положение вещей более чем устраивает.

Эта и другие увлекательные истории из дальнобойной жизни – в новом видео!