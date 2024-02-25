Во Владивостоке попались вымогатели денег у пожилых людей

Осудили курьеров, обманывавших пенсионеров по схеме «родственник попал в беду»

Во Владивостоке обвинительный приговор вынесен 24-летнему уроженцу Петропавловска-Камчатского и 31-летнему приезжему из города Горно-Алтайска. Мужчин признали виновными (часть 4 статьи 159 УК РФ) в серии мошенничеств по схеме «ваш родственник попал в беду». Недавно мы рассказывали о разновидности этой схемы – «ваш сын попал в ДТП».

О поимке злоумышленников пресс-служба МВД сообщала в сентябре 2022 года. Тогда выяснилось, что сообщники исполняли роль криминальных посыльных. У девяти пенсионеров они забрали в общей сложности 2,5 млн рублей. К одной потерпевшей, 84-летней жительнице Владивостока, они приезжали аж три раза, сообщая, что помогают племяннице бабушки, и в итоге забрали у нее полмиллиона рублей…

«Следствием установлено, что фигуранты нашли в одном из популярных мессенджеров объявление о высокооплачиваемой должности курьера. Прибыв в столицу Дальневосточного округа, они сняли жилье и начали свою противоправную деятельность. Подсудимые приезжали домой к старикам и забирали накопления. Оставляя себе процент от “заработка”, похищенные деньги отправляли своим нанимателям», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Одного из заключенных суд приговорил к 8 годам исправительной колонии строгого режима, а второго – к 9 годам в исправительной колонии особого режима.

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Источник: МВД Медиа