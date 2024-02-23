Этот доставщик пиццы не заглушил машину, а зря! (видео)

В Волгограде полиция задержала мужчину, угнавшего автомобиль доставщика пиццы

Молодой доставщик пиццы из Москвы был вынужден обратиться в полицию. У него угнали личный Ford Focus, когда он зашел в подъезд жилого дома в Краснооктябрьском районе, чтобы отдать очередной заказ. История, конечно, неприятная, но тут впору считать, что каждый – кузнец не только своего счастья, но и несчастья тоже.

Дело в том, что, отправившись к клиенту на этаж, парень не заглушил машину и оставил ее открытой! Ситуацией тут же воспользовался неизвестный, по-свойски залезший в машину и двинувшийся по своим делам. Водитель попытался его догнать, то тщетно.

«При проведении разыскных мероприятий стражи правопорядка обнаружили угнанный автомобиль брошенным в Дзержинском районе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по месту проживания в Волгограде. Им оказался 26-летний местный житель», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В участке он рассказал, что увидел машину, понял, что она заведена и открыта – и решил покататься по городу! Сейчас Фокус вернулся к владельцу, а против любителя спонтанных автопрогулок возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа