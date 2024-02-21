Риск отключения системы обогрева лобового стекла стал причиной отзыва автомобилей Jeep

Jeep отзовет почти 200 тысяч Grand Cherokee и Wrangler из-за проблем с ПО

Американское подразделение группы Stellantis FCA US LLC, в которое входит французский производитель PSA, отзывает почти 200 тысяч автомобилей Jeep из-за неполадок с программным обеспечением.

Отмечается, что причиной отзывной кампании стал некорректно запрограммированный процессор управления гибридной системой в 199 143 экземплярах. Этот дефект затрагивает плагин-гибридные версии автомобилей. Из-за этого просчета может отключаться система обогрева лобового стекла, а это чревато плохой видимостью. В таких условиях нарушается безопасность эксплуатации автомобиля.

Кампания затронет модели Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2024 годов выпуска – 59 825 штук, выпущенных в период с 23 июля 2021 года и по 5 декабря 2023 года. Также отзовут Jeep Wrangler 4xe 2021-2024 годов выпуска – 139 318 экземпляров, произведенных в период со 2 сентября 2020 года по 24 августа 2023 года.

Обе модели оснащены турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л, спереди у них стартер-генератор. По данным EPA, Grand Cherokee 4xe способен проехать только на одной электротяге до 42 км, а запаса хода Wrangler 4xe хватит до 35 км.

Специалистам придется обновить программное обеспечение процессора управления гибридной системой. Дилеров и владельцев уведомят об отзыве 5 апреля 2024 года. Владельцы самостоятельно смогут проверить, подпадает ли их Jeep под отзывную кампанию. Для этого им нужно ввести 17-значный идентификационный номер транспортного средства на сайте производителя или NHTSA.

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Источник: 32cars.ru