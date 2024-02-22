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Известно, сколько противоугонных систем стоит на машинах россиян

Авто.ру назвал регионы, жители которых больше всего опасаются угона авто

Почти все новые автомобили имеют хотя бы одну систему защиты от угона, в то время как доля подержанных автомобилей с такой защитой составляет только 58%, сообщает портал Авто.ру, ссылаясь на данные своей базы.

В январе 2024 года наибольшее количество объявлений о продаже новых автомобилей с противоугонной системой было зарегистрировано в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской области (58%). В то время как в Московском регионе лишь 42% автомобилей оснащены сигнализацией, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель еще ниже — немного больше 20%.

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В то же время два столичных региона оказались лидерами по наличию противоугонных систем в подержанных автомобилях. Чуть более 30% автомобилей имеют нестандартную сигнализацию. Немного отстает от Москвы и Санкт-Петербурга Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Замыкают первую пятерку рейтинга Тюменская и Свердловская области с показателями 29% и 26% соответственно.

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Самым распространенными средствами защиты, которые ставит автопроизводитель (в 95% случаев), остаются иммобилайзер и центральный замок, а дополнительная сигнализация встречается только в 36% объявлений. В сегменте автомобилей с пробегом доля машин с установленной противоугонной системой достигает 28%.

Примерно 4% из них имеют сигнализацию с обратной связью, сообщающую о состоянии автомобиля через пульт-брелок или приложение на смартфоне.

Не секрет также, что автомобили на вторичке часто продают со скрученным пробегом. Самыми простыми для скрутки пробега специалисты считают Mazda, Kia и Toyota.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:DPA/ТАСС
22.02.2024
Фото:DPA/ТАСС
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